Potatislovet blev höstlovet som blev läslovet. Det var aldrig tänkt att bli en ledighet, så frågan är om det inte är ett lov man kan avvara? undrar Folke Schimanski – och berättar historien om Kung Potatis.

1833 fällde skalden Esaias Tegner det välkända yttrandet om ”freden, vaccinet och potäterna”. Dessa tre faktorer sägs ha lagt grunden till en befolkningstillväxt, som blev så stark att det inte fanns tillräckligt med utrymme för den. Vad potatisen angår skapade den en större motståndskraft genom sina många vitaminer och spårämnen, vilket minskade dödligheten. Denna disproportion mellan folk, fä och jord bidrog till den stora utvandringsvågen från 1800-talets mitt. Potatispesten i Irland ledde till samma effekt, en miljon irländare svalt ihjäl, de som kunde tog sig till Amerika.

Det visar vilken central roll denna knubbiga rotväxt intar i både Europas och USA:s moderna historia. Underligt nog tog det tid innan de flesta människor insåg att man kunde äta den. Det var ju redan på 1500-talet som de spanska conquistadorerna upptäckte potatisen i Sydamerika. Men i början användes den inte till människoföda utan som grismat eller att göra brännvin av.

Tongivande godsherrar visade folket att den visst dög att äta – man skulle bara koka den först. Så står det i vart fall i en dansk historik. I Uppsala botaniska trädgård lät Olof Rudbeck d. ä. odla potatis 1655 under namnet ”peruansk nattskatta”. Men genombrottet i Sverige kom på 1760-talet genom att svenska soldater som varit i krig med Preussen tog hem potatisen.

I Preussen verkade upplysningskungen Fredrik II energiskt för den. Som hyllning lägger man potatis istället för blommor på hans gravsten. Och som en erinran över vad som gjorde jorden fruktbar står i Pommern ett nio meter högt monument som föreställer en potatis.

Potatisen lade efter den allmänna skolplikten grunden till en annan nyskapelse: potatislovet. Det fanns ingen som helst avsikt att ge skolbarnen några dagars ledighet från skolarbetet, tvärtom.

Barnen skulle i jordbrukssamhället hjälpa till att skörda knölarna, det betydde ett evigt bockande med stelfrusna fingrar under regniga och stormiga oktoberdagar om det ville sig illa. Det var alltså inte fråga om någon rekreation utan om hårt arbete för de stackars barnen.

Potatisen fortsatte att styra människornas vardag. I mina morföräldrars hem var den en viktig grundnäring. Det var särskilt uppenbart under första världskriget. Min blekingske morfar hade gjort karriär som arkitekt i det kejserliga Berlin. Men med kriget var det slut med det – och familjen måste rikta all sin uppmärksamhet åt att skaffa mat för dagen.

Till slut fanns det bara ingen potatis, vintern 1916/17 fick de gå över till rovor som medeltida folk. Visst gjorde man utflykter till landsbygden för att köpa eller stjäla potatis. Men när det en gång lyckades morfar att förse sig i fårorna, ertappades han av en gendarm, och han fick kasta säcken i diket för att inte råka illa ut.

I Amsterdam demonstrerade husmödrar mot att deras potatis skulle skeppas till England, och polisen sköt dödliga skott. Detta så kallade Aardappeloproer firas än idag. Också i vårt land blossade över hundra hungeruppror upp. Sverige var aldrig så nära en revolution som då – mycket på grund av bristen på basvaran potatis.

Potatisen var en grundpelare i möjligheten att överleva, men bönderna var inte alltid solidariska med stadsbefolkningen. Det hände att de undanhöll potatis för att se om de inte kunde sälja den något senare med större profit. I Tranås och i Karlshamnstrakten stormade arbetare potatiståg, i Norrköping tågade husmödrar ut till Himmelstalunds gård och krävde gratisutdelning av potatis.

Under båda världskrigen odlades mark upp i de krigsdrabbade länderna, både i de som förde krig och de som drabbades indirekt, och vad man odlade var framför allt potatis. En räkneoperation av brittiska näringsexperter under andra världskriget visade att man kunde mätta nästan fyrahundra gånger fler munnar med potatis än genom att använda samma areal till köttproduktion. Moskva var under krigets somrar inbäddat i grön potatisblast för att livnära de svältande invånarna.

Idag avråds man äta för mycket potatis på grund av kolhydraterna, ajabaja. Det får man säga är ett otacksamt öde för den betydelsefulla livräddaren. Potatislovet har i det moderna samhället inte heller någon funktion. Denna årstid har skolorna vad som rätt och slätt kallas höstlov. För något år sedan beslutade regeringen att på ett initiativ av Läsrörelsen omfunktionera det till ett läslov. Läslovsläsningen är frivillig ska det sägas.

Frågan är om det inte är ett lov som man kan avvara, det har ju aldrig varit ett lov i egentlig mening. Eller ska man måhända återuppliva benämningen potatislov? Med bitanken att barnen inte bara läser om bara krigares och politikers gärningar och ogärningar, utan att de även lär känna Kung Potatis, en av de två senaste seklernas obestridliga potentater? Den 26 oktober kallas för övrigt Potatisens dag.

Om nu de snålt tillmätta historietimmarna medger det.