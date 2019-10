Halloween står för dörren och nattlivet går mot höstens kulmen. Men det finns gott om andra nöjen med garanterat låg spökfaktor. Lönehelgen bjuder på alltifrån matvandring till reggae.

Se Chance McCoy

Gitarristen från alt-bluegrassgruppen Old Crow Medicine Show når numera stora framgångar i en egen konstellation. Grammy-belönade indie-folkmusikern Chance McCoy är på turné i Europa. Med flera nysläppta låtar i ryggen från det stundande soloalbumet gästar han bland annat Höganäs senaste musikscen, intima Verkstan på Garage bar.

Fredag klockan 17–23, Verkstan, Garage bar, Höganäs.

Hör nytt från Melissa Horn

Efter nära fyra års tystnad är vis- och popartistens tillbaka med ett nytt album. ”Konstgjord andning” är Melissa Horns sjätte i ordningen, inkluderat debuten ”Långa nätter” (2008). Samtliga plattor har sålt både guld och platina, toppat listorna i både Sverige och Norge samt belönats med flera grammisnomineringar. Den rådande nordiska turnén är mer än efterlängtad av fansen.

Fredag klockan 19, Kulturværftet, Helsingör.

Gunga till UB40

Fredag klockan 19, Sundspärlan, Fältarpsvägen 60, Helsingborg.

Smaka på MovEat

Den ambulerande matvandringen som tidigare gick under namnet Madamilen kryssar mellan Höganäs krogar. Nio matställen och ytterligare några överraskningar har dukat upp med smakportioner för alla ätande gäster med biljett. Starten går vid Höganäs saluhall. Fyra avgångar erbjuds: klockan 11.00, 11.30, 12.00 och 12.30.

Lördag klockan 11–17, centrala Höganäs.

Gå på skivmässa

Lönelördag är lika med guld för vinylsamlare på skivmässa. Bläddra bland plattor som fantaster dukat fram.

Lördag klockan 11–15, Sockerbruksskolan, Norra Sockerbruksgatan 5, Ängelholm.

Lyssna till Anne Swärd

Om knappt två månader träder Anne Swärd in i Svenska Akademien. Den Klippanbördiga författaren och kulturskribenten debuterade 2003 med romanen ”Polarsommar” som senare blev Augustprisnominerad. Därefter har hon skrivit flera prisbelönta böcker. Hör henne samtala med Cecilia Nebel.

Lördag klockan 14–15, Konsertsalen, Dunkers kulturhus, Helsingborg.

Kalasa med Karla konsthantverk

I helgen firar butiken och galleriet Karla konsthantverk 15 år. Det firas bland annat med tesalong mellan 14–16 och vernissage för keramikern Åsa Olofssons senaste utställning. Hon visar bruksföremål av gotländsk lergodslera, dekorerat och handmålat på ett iögonfallande vis.

Lördag klockan 11, Nedre gatan 148, Landskrona.

Gå på teckningstriennal

”Svart på vitt” – Sveriges äldsta och största jurybedömda teckningsutställning – samlar 54 konstnärer under ett och samma tak. Bland de antagna finns etablerade grafiker, kända tecknare och målare men också nya talanger som tillsammans visar var teckningskonsten står i dag, 2019.

Lördag klockan 12–17, invigning 14, Landskrona konsthall.

Delta i workshop om hållbart mode

Bevara favoritklädesplaggen genom att bygga en hållbar garderob. En workshop-serie ägnar fyra dagar åt hur vi kan gå tillväga för att förlänga livslängden på våra kläder. Först ut är en övergripande workshop på ämnet, därefter fokuseras det bland annat på tekniker som lappa och laga.

Lördag klockan 14.15, Norra Kyrkogränden 22, Landskrona.

Se fängslande dokumusikal om livet

Riksteaterns turnerande ”Helheten” är en hybrid av dokumentär, musikal och teater – så kallad dokumusikal. Ett nyskrivet allkonstverk om att vara en del av något större. Är det viktigt för en människa att känna sig hel, eller är det viktigare att vara en del? På scen syns bland andra sångerskan och kompositören Maria Johansson Josephsson och artisterna David Sigfridsson, Destiny af Kleen, Mårten Andersson och Ellen Söderhult.

Lördag klockan 19, Landskrona teater.

Gå på jazzkonsert

Musikerduon Filip Jers (munspel) och Emil Ernebro (gitarr) har rivit ner applåder från såväl fulla konserthus som små jazzklubbar och ”Allsång på Skansen”. Tillsammans med jazzsångerskan Anna Pauline Andersson från Höganäs avslutar de hösten på jazzklubb Basilika med en hjärtkramande konsert. Folkmusik, jazz och visor står på programmet.

Lördag klockan 19–22, Hallavaravägen 188, Bäckdalens handelsträdgård, Båstad.

Se hyllade dramat ”Barnen”

Vad händer efter en katastrof? Härdsmältan i ett kärnkraftshaveri är utgångspunkten för den brittiske dramatikern Lucy Kirkwoods pjäs ”Barnen”. Ett triangeldrama som kliver rakt in i den samtida klimatdebatten och nominerats till bästa pjäs i både USA och Australien 2018. Riksteaterns svenska uppsättning, regisserad av Karin Enberg, turnerar genom landet under hösten. I rollerna ses Agneta Ahlin, Astrid Assefa och Per Burell.

Söndag klockan 16, Tivolihuset, Höganäs.