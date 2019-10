IS Göta får in stark långlöpare från MAI

Få övergångar inom den NV-skånska friidrotten.

Friidrottens silly season har varit lugn i ett NV-skånskt perspektiv, men vi kan konstatera att Isabell Norstedt går från Malmö AI till IS Göta. 24-åriga Norstedt tävlade för IFK Helsingborg när hon kvalade in till junior-EM på 3000 meter hinder och under 2019 vann hon bland annat DM på 10 km. MAI tappar också sprintern Pernilla Nilsson, som återvänder till Trelleborg, men får bland andra in Jennifer Quick, en av Sveriges mest lovande i slägga, från Lund.