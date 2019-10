Den stora mönstringen av Albin Biblom på Dunkers är mångbottnad och angelägen, tycker Thomas H Johnsson.

Albin Biblom Dunkers kulturhus, Helsingborg, t o m 9/2 2020.

"There’s a fine line between loving something and possessing it", konstaterar författaren och djurparkschefen David Hancocks i ett av de arbeten som här ställs ut. Ett citat som svävar över hela utställningen av filmaren och fotokonstnären Albin Bibloms på Dunkers.

Biblom, utbildad och antagen på ICP (International Center of Photography) i New York redan som sjuttonåring, är relativt okänd för den breda publiken i Sverige. Och kanske kan presentationen här ge honom det publika genombrott han förtjänar.

Utställningen bör betraktas som en tidig retrospektiv med totalt fyra serier representerade. Människans komplexa förhållande till naturen är ständigt återkommande och sammanlänkar de olika arbetena till en balanserad helhet. Det handlar om att vårt behov av att tämja, skövla och tukta naturen kan gå överstyr och generera synnerligen makabra uttryck.

I dokumentationen "Mechkar" från 2003 där Albin Biblom belyser den romska, tusenåriga, traditionen att uppträda och brottas med björnar blir frågeställningen tydlig. Och det är givetvis lätt att döma företeelsen som utstuderat djurplågeri (personligen kan jag dock ha svårt att se någon avgörande etisk skillnad mellan att dressera björnar och domptera hästar). Idag lever de flesta björnarna i ett reservat i Rudopibergen söder om Sofia, efter att djurrättsorganisationerna Vier Pfoten och Brigitte Bardot Foundation närmast tvingat björnägarna att lämna ifrån sig sina djur.

Men de svartvita fotografierna ger också en samtida inblick i romernas levnadsvillkor. Och det är där jag hittar seriens essens. Bilden "Pacha och Nacka, Russe" (2003) blir som en distanserad diorama över en karg verklighet där vi, liksom på betryggande avstånd, kan ta del av en annan värld. Närvarande men angenämt avlägsen.

Verket och filmen "Curiosity and control" är sprungna ur en havererad fotobok. Här analyserar Biblom europeiska djurparkers och naturhistoriska museers ofta banalt rekonstruerade framställning av vildmarken. Driften att kategorisera och bemästra. Han etsar fast känslan av ambivalens inför människans självutnämnda roll som planetens överhuvud – och han gör det med ett magnifikt och stundtals lekfullt och humoristiskt filmfoto.

Scenen där en forskare skottar snö medan en annan strävsamt skjuter en överfull varuvagn framför sig, skapar närmast ett intryck av fiktion, och paradoxalt nog styrker det tesen om att vi fordrar en forcerad verklighet för att fängslas och hänföras.

För precis som i ett diorama är upplevelsen i en djurpark lika tom på autentiskt liv som en guldfiskskål: "man ser något som liknar en elefant, samma färg, samma form, men i övrigt har det inte mycket med en elefant att göra … man skulle lika bra kunna sätta upp en elefant av papp”, konstateras det i filmen. Och likväl fascinerar det. Generation efter generation. Våra barn lyssnar inte på vad vi säger utan tar efter vad vi gör.

I det tjugo år gamla arbetet "The journals of Jacob Manderville" tar Albin Biblom med oss in en en fantasifylld värld med dagboksanteckningar och arkiverad korrespondens. Här framkommer det att Manderville, fönsterputsare på svenska generalkonsulatet i Berlin, har framställt sig själv som miljökonsult, och skickat brev till Tysklands miljöminister. Brevet har förment undertecknats av bland annat den senare förbundskanslern Willy Brandt och handlar om vikten av att avveckla stadens zoo. Balansen mellan villfarelser och sanningsanspråk tenderar att dra tankarna till ”fake news”. Två decennier innan begreppet formulerats.

Jag kan inte erinra mig att någon mer angelägen, mångbottnad, och komplex fotografi än Bibloms visats i regionen på flera år, åtminstone inte sedan Taryn Simons "An american index of the hidden and unfamiliar" presenterades på Louisiana 2016.

Det är bara att lyfta på hatten.