Hammarby pressar Djurgården – slog Östersund

Hammarby sätter rejäl press på Djurgården i guldstriden. Stockholmslaget gjorde det som krävdes i Jämtland, bortaslog Östersund med 2–1 – och går upp i åtminstone tillfällig serieledning i allsvenskan.

Det var inledningsvis en målvaktsbatalj av det svettigare slaget när Hammarby och Östersund drabbade samman på ett kylslaget Jämtkraft arena.

Den som imponerade mest? Davor Blazevic.

26-åringen, som under stor del av säsongen varit tredjemålvakt bakom Gianluca Curci (som lämnade klubben i somras) och Johan Wiland, stod för en fenomenal insats och var omutlig mellan stolparna i den första halvleken.

Närmast att spräcka nollan var Östersunds Felix Hörberg som fick öppet mål efter en målvaktsretur men misslyckades med att sätta bollen i nät efter att Mads Fenger blockerat på mållinjen. Chansen föranleddes av en av flera jätteräddningar av Blazevic.

– Det är bara surt att den inte går in. Det är otur, sade Hörberg till C More i halvtid och fortsatte:

– Det är alldeles för mycket Hawaii-fotboll. Vi måste få grepp om det.

Även hemmalagets målvakt Aly Keita hade att göra – och tuffare skulle det bli. För när halvtidspausen var över var det snarare Hammarby som var laget som fick ”grepp om det”.

Först fick Dino Islamovic förvisso ett jätteläge när han i den 48:e minuten bara skulle skyffla in bollen i öppet mål men utan att lyckas få ordentlig träff. En kostsam miss skulle det visa sig.

Bara minuten senare tog nämligen Hammarby ledningen, detta när Alexander Kacaniklic fick bollen i straffområdet, passade snett bakåt och fick se Imad Khalili vinkla bollen i nät med bredsidan.

Hammarby tog sedan över spelet allt mer och träffade stolpen två gånger om genom Jeppe Andersen och Muamer Tankovic – innan Nikola Djurdjic fick utdelning.

Anfallaren tajmade Darijan Bojanics frispark perfekt och nickskarvade in 2–0 för bortalaget.

Simon Kroon lyckades till slut överlista Davor Blazevic efter ett missförstånd i Hammarbyförsvaret – men närmare än 1–2 i den 85:e minuten kom aldrig Östersund.

Hammarby tog därmed en viktig seger för att hålla guldstriden vid liv och går upp som (tillfällig?) serieledare på samma poäng som Djurgården tack vare bättre målskillnad. Dock med en match mer spelad.

Djurgården har chansen att återta förstaplatsen på måndagen när Örebro gästar Tele2 arena.