Man försvunnen från äldreboende i Svalöv

Sent på lördagskvällen försvann en man född 1932 från ett äldreboende i Svalöv.

Flera polispatruller har sökt efter mannen under natten. Mannen bor på ett äldreboende på Felestadsvägen i södra Svalöv.

– Vi har en stor sökinsats med polishundar och en polishelikopter är på väg till platsen, säger Katarina Rusin, presstalesperson hos polisen på söndagsmorgonen.

Mannen är tunnhårig, cirka 170 centimeter lång, har rund kroppsbyggnad och han var när han sågs senast iklädd en mörk tröja och mörka byxor.

– Vi ber de boende i området kontrollera sin uthus och andra utrymmen där han skulle kunna ha sökt skydd för natten.

Polisen vill komma i kontakt med personer som har sett mannen någon gång sedan sent i går kväll. Du kan ringa till polisens ledningscentral via SOS larmnummer 112. Har du andra uppgifter som kan hjälpa oss i sökandet efter mannen, ring polisens ledningscentral via växeln till telefonnummer 114 14.

