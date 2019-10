Ett accelererande kaos. Så kan de senaste veckorna i nordöstra Syrien beskrivas. I helgen meddelade president Trump att IS ledare Abu Bakr al-Baghdadi är död, vilket skapar nya frågor kring vem som tidigare har skyddat vem i regionen. Också medierapporteringen är inne i ett tillstånd av accelererande kaos. Från flera håll kommer nu rapporter som vilar på premissen att president Basar al-Assad är den ende som kan skapa fred i Syrien. Internationella medier misslyckas med att ge en rättvis bild av skeendet.

brittiska Financial Times en text med rubriken Assad regime emerges as big winner in Turkey-Syria chaos , där man beskrev hur Assads styrkor nu segrar genom att inta områden som man lämnade för sju år sedan. Men Assads framryckningar kom först efter att kurderna hade tvingats göra en deal med regimen, ställda inför hotet att helt utplånas av Turkiets attacker. Människor i det här området lever i ständig skräck och de flesta skulle föredra de från turkiskt håll stödda extremistrebellerna framför regimens styrkor.

Foreign Policy skrev 17/10 på samma tema, nu under rubriken Assad is now Syria’s best-case scenario . Skribenten Stephen M Walt menar där att lösningen nu är att erkänna Assads seger: ”Erdogan gillar inte Assad alls, men han ogillar kurderna ännu mer. När Assad återtar den fulla kontrollen kommer IS att bli hans problem, inte USA:s. Han kommer att behandla islamisterna skoningslöst eftersom IS är en radikal sunnirörelse som ser syriska alawiter (däribland Bashar al-Assad) som avfällingar. Dessutom kommer Assad att behöva mindre stöd från Ryssland eller Iran i takt med att han sitter allt säkrare.”