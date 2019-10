Den trebenta bron som ska binda samman Ocenhamnens bostäder och den nya parken Dockan med Helsingborgs C är försenad. Den kommer inte att vara gångbar när köparna flyttar in i sina nya hem.

När bron öppnar efter sommaren är det bara delen mellan Dockanparken och Helsingborg C:s parkeringsdäck som man får gå på. På Oceanpiren är det byggarbetsplats. Bild: Helsingborgs stad Ramböll

Den nya S-formade bron är över ett år försenad. Senaste beskedet från staden lyder att den delen av bron som går från Helsingborg C till den gamla torrdockan ska vara klar till sensommaren 2020. Resten av bron öppnar under 2021. Det betyder att de som flyttar in i de nya husen på Oceanpiren måste runda hamnbassängen och gå igenom Dockanparken innan de kan gå över till Helsingborg C. Inte förrän 2021 blir det möjligt att gå från spetsen av Oceanpiren till Helsingborg C.