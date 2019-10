Kim Walls föräldrar gör författarbesök i Klippan

På söndag kommer Ingrid och Joachim Wall till Klippans bibliotek för att prata om ”Boken om Kim Wall – när orden tar slut”.

Journalisten Kim Wall var internationellt verksam och publicerades i bland annat The Guardian och The New York Times innan hon som 30-åring mördades under ett jobb i augusti 2017.

Sedan dess har hennes föräldrar, Ingrid och Joachim Wall, skrivit en bok om sin dotter som den människa och journalist hon var och inte ett offer.

Om boken och om sin sorg kommer Ingrid och Joachim Wall prata om när de besöker Klippans bibliotek på söndag, 3 november. Författarbesöket börjar klockan 14 och det är fri entré men begränsat med platser.