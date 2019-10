Landskronas kommunala förskolor är billigast i Sverige. Ekonomiskt eller snålt?

– Vi jobbar med flexibla grupperingar, säger Anna Meurling Alriksson, förskolechef.

Med 122 100 kronor per barn under 2018 är Landskronas kommunala förskolor billigast i Sverige. Söderhamn är tvåa med 126 000 kronor per barn. Siffrorna enligt Skolverket.