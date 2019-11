Effektivt powerplay bakom Färjestads seger

Ett vasst powerplay – som vanligt. Det var segervapnet när Färjestad slog Djurgården med 4–1 (1–0, 2–0, 1–1). Både Per Åslund och Michael Lindqvist hittade rätt i spel fem mot fyra.

Färjestad kom till matchen mot Djurgården som SHL-ishockeyns effektivaste lag i numerärt överläge med 15 mål på 49 försök – och Karlstadlaget vässade statistiken ytterligare.

Första chansen kom tidigt och utdelningen var omedelbar. Det tog bara fem sekunder innan pucken var förpassad förbi bortamålvakten Niklas Svedberg. Per Åslund styrde in Jonathon Blums skott mindre än två och en halv minut in i matchen.

Även 2–0 kom i spel fem mot fyra men då dröjde det något längre innan Färjestad hittade rätt. Med sex sekunder kvar av lagets tredje powerplay skickade målkungen Michael Lindqvist upp pucken i krysset, på assistgeniet Marcus Nilssons genomskärare.

Lindqvist och Nilsson slåss i toppen av poängligan och vet förstås var målet är beläget även i spel fem mot fem. Det visade duon lite mer än halvvägs in i matchen när Lindqvist i friläge uppfattade Nilsson i ögonvrån, vilket gav öppet mål och 3–0.

Offensivt är Färjestad i topp i de flesta statistiska kategorier men bakåt sviktar det ibland.

Därför hade det säkert varit skönt för Markus Svensson, som inför matchen hade sämst räddningsprocent (86,94) av SHL-målvakterna som spelat minst fem matcher, att för första gången den här säsongen lämna isen utan insläppt mål.

Så blev det inte – för även Djurgården kan göra mål i numerärt överläge. Patrik Berglund reducerade till 1–3 med knappt åtta minuter kvar av matchen.

Comebackande Martin Johansson fastställde sedan slutresultatet när han satte 4–1 i tom bur.

Djurgården har en hel del att fundera på under landslagsuppehållet, dit laget tar med sig tre raka förluster och 2–13 i målskillnad.

Förra besöket i Karlstad gav Djurgården en plats i SM-finalen. Den här gången var det inte mycket som stämde för Stockholmslaget.

Möjligen hade det gått bättre om domarna hade dömt mål när gästerna fick pucken förbi Svensson vid ställningen 0–1 i första perioden, men då drabbades laget i stället av en utvisning.