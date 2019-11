Newton-Johns skinnjacka gick för miljoner

”Det är dig jag vill ha!”. Kanske var det så den anonyme köparen av Olivia Newton-Johns läderbyxor och läderjacka från filmen ”Grease” tänkte. Hen betalade i alla fall 405 700 dollar, motsvarande nära 3,9 miljoner kronor, när kläderna Newton-John hade som Sandy i filmen gick under klubban på en auktion i Beverly Hills.

Slutpriset för klädesplaggen blev mer än dubbelt så högt som auktionshuset Julien's hade beräknat.

Olivia Newton-John sålde även andra kläder och minnessaker från sin filmkarriär, allt för att samla in pengar till sin välgörenhetsinrättning The Olivia Newton-John Cancer Centre i Australien. Sammanlagt ropades föremål för 2,4 miljoner USA-dollar in.

71-åriga Olivia Newton-John är själv drabbad av bröstcancer och har i flera öppenhjärtliga intervjuer berättat om sin svåra kamp mot sjukdomen.