IOK-basen föreslår gentester under OS 2020

Gentester kan komma att införas under OS i Tokyo nästa år. Det föreslår Internationella olympiska kommitténs ordförande Thomas Bach under den internationella antidopningsbyrån Wadas kongress, skriver Inside the Games.

Testen skulle i sådana fall köras tillsammans med en annan typ av blodtester, där man testar torkat blod – ett annat nytt vapen i arbetet mot dopning.

– Den här nya strategin skulle kunna bli banbrytande för att upptäcka bloddopning veckor eller till och med månader efter att den ägd rum, säger Bach, som säger att om metoden godkänns av Wada kan testerna användas redan i Tokyo.

Bach menar att de nya metoderna även kommer att verka avskräckande.

– Vi vill att fuskare aldrig ska känna sig säkra, oavsett tid eller plats, säger han.

Även om den nya metoden inte skulle hinna bli klar att användas till OS nästa år planerar IOK att lagra tester från spelen för att kunna analysera dem när systemet är klart.