Kinhult: ”Siktet är inställt uppåt”

Första segern på Europatouren kunde Marcus Kinhult bocka av i våras. Men golftalangen väntar fortfarande på det stora karriärlyftet. – Jag hade hoppats på bättre resultat. Siktet är inställt uppåt, säger 23-åringen.

Den där majveckan på Hillside Golf Club, där Marcus Kinhult vann British Masters och runt sex miljoner kronor, visade vad bohuslänningen är kapabel till när spelet verkligen klaffar. Att han fick lyfta en Europatourbuckla redan som 22-åring kan också jämföras med att Henrik Stenson var 25 och Alex Norén 27 när de tog sina första segrar.

Men Marcus Kinhult, i flera år sedd som det stora framtidshoppet inom svensk herrgolf, vill mer.

– Resultaten har inte riktigt varit vad jag hade hoppats. Jag hade en bra vecka som gör att säsongen ser bra ut på papperet, säger han.

Som exempel nämner han att ett av målen inför säsongen var att nå topp 5-placeringar minst fem gånger. Men bortsett från segern har det som bäst blivit en elfteplats, i Paris för ett par veckor sedan.

– Det har varit lite för dåligt från tee, faktiskt. Jag har nosat på bra varv och tävlingar, men det har inte riktigt funnits någon stabilitet och lägstanivån har varit för låg. På en tävling kanske jag gör två bra varv, sedan ett som är okej och ett som är dåligt. Men det har gått åt rätt håll på slutet.

I fjol fick Kinhult majordebutera i British Open på Carnoustie och i somras kvalade han in till sitt första US Open, där han sedan blev 32:a på Pebble Beach. Det är där – i golfens absoluta finrum – som han vill bli bofast. Gärna så snart som möjligt.

– Det känns som att man har varit där och gästspelat och lärt sig grejer, vilket har varit skitkul och nyttigt på alla sätt. Nästa steg är att förtjäna sin ordinarie plats där, säger han.

Dit är det en bit kvar.

Varje år har Marcus Kinhult avancerat på världsrankningen, men årets klättring från 154:e till 130:e plats är relativt blygsam. För att vara garanterad spel i samtliga majors och övriga stortävlingar krävs en plats bland de 50 bästa på världsrankningen.

– Det är absolut inget slutmål, men ett framtida mål. Det är då det börjar hända roliga saker, säger svensken.

Den här veckan tävlar han i turkiska Antalya när Europatourens Race to Dubai går in i sitt finalskede. Kommande veckor väntar sedan spel i Sydafrika och Dubai och för Marcus Kinhult finns det en hel del att spela för. Han ligger 37:a i Race to Dubai, men en klättring till topp 30 skulle till exempel innebära att han är klar för en ny majorchans i British Open till sommaren.

Någonstans i bakhuvudet finns också OS i Tokyo, dit de två bästa svenskarna på världsrankningen (just nu Stenson och Norén) får åka.

– Det är jag väldigt medveten om och inte helt osugen på. Men jag vet att jag måste göra det bättre än jag gör nu för att få chansen.

I Turkiet finns förutom Kinhult också Sebastian Söderberg, Joakim Lagergren och Alex Norén i startfältet med totalt 75 spelare.

Fakta Marcus Kinhult Född: 24 juli 1996. Klubb: Skaftö GK. Segrar på Europatouren: British Masters 2019. Världsrankning: 130. Aktuell: En av fyra svenskar i veckans Europatourtävling i Turkiet.