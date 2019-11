Vad blev det egentligen av Fribergs gurkor?

Vi känner till begreppet ”Mellan hägg och syren”, eller hur? Alltså en period under våren som infaller mellan häggens och syrenens blomning. Nu är det den tredje höstmånaden och vi har just lämnat den svenskodlade slanggurkans tid, som varar från början av april till slutet av oktober. Slanggurkan får sedan den 1 juli 2009 i stort sett se ut hur som helst. Det var då EU hävde sin utomordentligt korkade kvalitetsklassificering, där endast spikraka gurkor fick åtnjuta högsta klass.

En rätt hanterad slanggurka tillför mycket. Mammas pressgurka är fantastisk och oundgänglig till panerade fläskkotletter med mera. Jag har inte heller något emot andra gurktyper: ättiksgurka, smörgåsgurka, gurksallad – you name it! Men några enkla skivor färsk slanggurka på en nybakad fralla och vällagrad Grevé, bara en sån sak! Jag återkommer till gurkorna mot slutet av krönikan.

Nu närmar vi oss raskt vintersolståndet och man får lust att utbrista: ”God natt, god natt, väck mig i april!” Jag har goda vänner som säger sig älska hösten. De målar varje år upp en bild av att tända ljus och sätta sig i favoritfåtöljen med ”en god bok”. Det kan ligga något i det. Och jag ska inte förvägra dem att njuta av ålamörkret.

En krönika ska väl roa eller åtminstone skänka lite tröst när det ser som mörkast ut, även rent årstidsmässigt. Och att se ljuset mitt i svärtan är för många av oss ett direkt livsvillkor. Jag tänker på en sådan vinterdag då man vaknar för sent, man har glömt ställa in väckning på mobilen, man rusar upp ur sängen, bryter stortån mot ett sängben, hinner med knapp nöd bara med en slät kopp kaffe till frukost, kaffefiltret spricker och muggen blir full av sump, skosnöret går av, man bryter nyckeln till ytterdörren och är redan 20 minuter sen men bilrutorna är belagda med ispansar, och när man väl kommer in i bilen och efter 5 minuter får den att starta, då ser man att bensintanken är tom. Och det är första dagen på det nya jobbet. Men det är just DÅ man ska jubla: ”Tänk vad livet ändå är härligt!”

Samma vänner som talar sig varma för den goda boken i favoritfåtöljen” de kan också beskriva en kopp glögg som något av det bästa som livet har att bjuda. Jag är skeptisk. Det vill säga, glögg KAN vara gott. Men då krävs det 1) att den är riktigt varm, 2) att den är mycket stark (den ska innehålla cognac), 3) att man utesluter russin och hasselnötter, och 4) att det enda tillbehöret utgörs av skalad sötmandel. Det har blivit mycket populärt att servera pepparkakor med ädelost till glöggen. OK, då – en god hembakad pepparkaka med en bit Kvibille Ädel kan jag nog få ner, om det kniper.

Nu åter till gurkorna! Vad blev det egentligen av Fribergs gurkor? Eller var kom dom ifrån? Kommer ni ihåg ett allmänt förekommande talesätt under 60- och 70-talet: ”Det gick som med Fribergs gurkor, det gick åt helsicke!” Jag var tonåring och skämdes en smula för att denne förmodade släkting hade slarvat med sin gurkodling. Men VEM denne Friberg var och VAD som hänt med hans gurkor har allt sedan dess varit höljt i dunkel.

Ett huvudspår utgörs av att gurkodlare Friberg fanns i Helsingborg. Och vad som hände gurkorna kan vara allt från en misslyckad skörd till att de i krigstid såldes på svarta börsen. Välinformerade läsare sitter kanske inne med gåtans lösning? All information mottages tacksamt via Helsingborgs Dagblads redaktion, tack, tack!