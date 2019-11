Pernilla Andersson slog rot vid Kullaberg

Hon har drivit klätterskola i Costa Rica och undervisat barn i Rio the Janeiros kåkstäder. Nu har Pernilla Andersson landat i skuggan av Kullaberg, där hon driver Yoga by the Sea i Mölle.

Kanske är det yogan som fått henne att stanna upp, eller tvååriga dottern Luna, som med nyfiken blick springer rundor i salen på Bökebolsvägen.