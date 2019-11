Norén tappade ledningen på sista hålet

Alex Norén är med och slåss om segern i Turkiet. Men andra rundan fick en sötsur eftersmak efter att svensken tappat ledningen på sista hålet.

Efter att de senaste åren ha radat upp karriärens tre bästa säsonger har 2019 inte varit någon höjdare för Alex Norén. I USA lyckades han inte behålla spelrättigheterna på PGA-touren och inte heller på Europatouren, där han tidigare har vunnit tio gånger, har det blivit några framgångar.

Elfteplatsen i British Open är höjdpunkten så här långt i år.

Kanske vänder det i Europatourtävlingen i Antalya den här veckan. Alex Norén har i alla fall spelat bättre än på länge de två första dagarna och efter rundorna 66–67 ligger han delad tvåa på elva under par, ett slag bakom österrikaren Mattias Schwab.

Men 37-åringens läge kunde ha varit ännu bättre inför helgen. Norén storspelade inledningsvis på den andra rundan och efter birdies på hål 2, 3 och 4 gick han upp i delad ledning. Efter nya birdies på hål 6 och 9 ledde Norén i ensamt majestät, två slag före närmaste konkurrent.

– Det var en bra start med några birdies i början och jag ska försöka göra några till nu, sade Norén till banreportern i Viaplays sändning.

Men storspelet kom av sig på slutet. Nästa birdie dröjde till 17:e hålet, då en lång putt med nöd och näppe trillade i hålet. Sedan kom en riktigt sur slutpunkt när Norén på 18:e gjorde sin första bogey i tävlingen, till råga på allt på ett par 5-hål som är ett av banans lättaste. Kort därefter gjorde Schwab birdie på samma hål och snodde åt sig en ensam ledning före Norén, belgaren Thomas Detry och engelsmännen Ross Fisher och Danny Willett.

Alex Norén har massor att spela för i helgen. Dels behöver han klättra några placeringar i Europatourens Race to Dubai för att kvala in till de två avslutande finaltävlingarna, i Sydafrika och Dubai. Dessutom skulle en lyckad tävling ge viktiga poäng på världsrankningen, där 60-rankade Norén gärna vill klättra tillbaka till topp 50 före årsskiftet för att bland annat få spela US Masters nästa år.

Soligt och vindstilla väder i Turkiet har inneburit perfekta golfförhållanden och det märks i resultatlistan. Av startfältets 75 spelare är hela 64 under par, däribland samtliga svenskar. Marcus Kinhult ligger delad 33:a (–6), Joakim Lagergren delad 45:a (–3) och Sebastian Söderberg delad 52:a (–2).