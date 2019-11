Skånsk vd ska få historien om dansk lakrits ut i världen

Lakrits har boomat den senaste tiden och det är inte minst Lakrids by Bülows förtjänst. Bolaget grundades av en av Danmarks numera mest kända entreprenörer. Porten till exportframgångarna har inte minst varit skåningarna. Nu ska en skånsk vd ta bolaget vidare ut i världen.

Det var en gång en 5-årig pojke på Bornholm som började sälja äpplen och körsbär till förbipasserande på vägen. Som 14-åring lånade han 10 000 danska kronor från sin mamma och öppnade en liten strandkiosk. Han upptäckte att det saknades en lyxlakrits på marknaden och tog saken i egna händer. I sin mammas kök började Johan Bülow att experimentera med olika lakritsrecept.

Som 23-åring startade Johan Bülow sitt livsverk Lakrids by Bülow och den 7 juli 2007 öppnade han sin första butik på den danska ön Bornholm. Allt i butiken sålde slut på bara ett par timmar.

Sedan dess har konceptet vuxit sig stort. Första året sålde företaget för 300 000 danska kronor, tre år senare för 20 miljoner. Idag är Johan Bülow en av Danmarks mest kända personer.

En kort bilresa över bron tar oss till fabriken i Hvidovre, strax utanför Köpenhamn. Vi har stämt träff med Fredrik R Nilsson, skåningen från Glumslöv, som sedan 2017 är bolagets vd. Han tog över efter att Johan Bülow klivit åt sidan och sålt majoriteten av sina andelar i bolaget till svenska Valedo som bland annat också äger danska Joe & the Juice.

Sverige är bolagets första och största exportmarknad och utgör idag 10 procent av omsättningen. Företaget har 26 egna butiker i Danmark, Sverige, Finland, Norge och Tyskland och 2000 återförsäljare på 46 marknader. Och porten till exportframgångarna har i allra högsta grad varit skåningarna.

– Vår första distributör utanför Danmark var i Limhamn och skåningarna har verkligen betytt mycket för våra butiker på Kastrup. Vi har också några av våra bästa återförsäljare i Helsingborg, Lund, Malmö och Trelleborg, säger Fredrik R Nilsson.

Utanför fabriken doftar det lakrits och innanför dörrarna är väggarna målade i svart. Vi visas en trappa upp och tas emot av Fredrik R Nilsson. Han ursäktar sig med att han behöver äta något – och att behovet av mat är desto större efter en natts dålig sömn, på grund av en liten 5-månaders baby.

38 år gammal har han troligen varit i fler länder än vad en genomsnittsperson hinner med på en hel livstid. Som tidigare internkonsult på Nestlés huvudkontor i Schweiz, med fokus på affärsutveckling och bland annat som ansvarig för Nespressos utbredning har det blivit många resdagar.

– Jag bodde på hotell i mer eller mindre fyra års tid.

Sedan fyra år är basen Köpenhamn.

– Det känns som att komma hem, säger Fredrik R Nilsson.

Arbetskulturen i Danmark påminner mer om den ute i världen, menar Fredrik. Och det finns absolut ingen motsättning i att vara svensk vd i ett danskt bolag.

– Det är relativt vanligt. Titta på Pandora, som har en svensk vd, Bang & Olufsen fick en svensk vd nyligen. Och det var en svensk vd som var med att vända Vestas.

Istället, menar Fredrik, är Sverige det land som det är svårast att vara chef i på grund av den svenska konsensuskulturen.

– Danskarna har ett skämt: ”hur många svenskar krävs det för att ta ett beslut? En mer än det finns i rummet”, säger Fredrik skämtsamt, men lägger också till att konsensus även råder i Danmark. Dock inte i samma utsträckning. När man jämför med den svenska, som man menar är extrem, så blir den obetydlig.

Visionen är nu att erövra Tyskland och resten av Norden, där Sverige kommer att spela en huvudroll i berättelsen om den skandinaviska lakritsen. Beroende på varifrån i världen man kommer välkomnar man lakritsen med mer eller mindre förtjusning.

– Man kan säga att lakritsekvatorn går vid floden Main och följer ganska tydligt protestantismen, säger Fredrik R Nilsson.

Och när man började experimentera med choklad var även danskarna tveksamma till en början, men marknadsstrategin; att provsmaka genererade en stor succé. Idag är Danmark den största marknaden med 40 procent, medan amerikaner är den största kundgruppen.

– Det är klart att vi kapitaliserar mycket på den enorma danska turismen.

I London pryder Lakrids by Bülow delikatessavdelningen Harvey Nichols och i New York på Chelsea Food Market. Sverige är ett av få länder med renodlade lakritsbutiker och Lakrids by Bülow har en fin representation här.

– Vi har valt att inte höja priserna i Sverige, trots den svaga svenska kronan. Däremot är det i dagsläget mer intressant att öppna butiker i Tyskland och Norge, och fortsätta jobba med våra återförsäljare i Sverige, som det går fantastiskt bra för.

Att titta in i produktionen är som att stiga in i Jultomtens verkstad ur programmet Kalle Anka och hans vänner önskar God Jul. Fredrik R Nilsson som tomtens bokhållare. Och produktionen av olika sorter chokladdraperad lakrits på de löpande banden istället för dockor, gunghästar och brädspel.

Försäljningen mellan oktober till december utgör 50 procent av bolagets totala försäljning och de 80 personer som jobbar i produktionen jobbar i treskift alla veckans dagar.

– Det är juleffekten.

Tillväxten har varit tvåsiffrig varje år och ambitionen är att hålla den över 10 procent under överskådlig framtid, enligt vd:n. Omsättningen för 2019 beräknas landa på 215 miljoner danska kronor.

– Ambitionen är att dubbla och vi är mitt i ett strategiarbete för att kunna definiera hur lång tid det vill ta.

Tänk om Fredrik R Nilsson visste – när han som liten fick pengar, av sin mamma apotekaren och pappa tandläkaren, för att inte äta godis – att han en dag skulle tjäna sitt levebröd på just godis.