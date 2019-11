Aviciis ”Without you” prisades av Stim

Fakta

1. "Without you"

Artist: Avicii featuring Sandro Cavazza

Upphovspersoner: Salem Al Fakir, Vincent Pontare, Tim Bergling, Dhani Lennevald, Sandro Cavazza, Carl Falk.

2. "Hon dansar vidare i livet"

Artist: Hov1

Upphovspersoner: Axel Liljefors Jansson, Ludwig Kronstrand, Noel Flike, Dante Lindhe, Jens Resch Thomason.

3. "All for love"

Artist: Tungevaag & Raaban, Richard Smitt

Upphovspersoner: Marcus Svedin, Rickard Lindgren, Magnus Clausen, Martin Tungevåg, Robin Söderlund.

4. "Roads"

Artist: Vargas & Lagola

Upphovspersoner: Salem Al Fakir, Vincent Pontare.

5. "Mer för varandra"

Artist: Norlie & KKV, Estraden

Upphovspersoner: Carl Silvergran, Felix Flygare Floderer, Sandro Cavazza, Louise Lennartsson, Sonny Fahlberg, Kim Vadenhag, Amr Badr.

6. "High with somebody"

Artist: Sandro Cavazza, P3GI-13

Upphovspersoner: Sandro Cavazza, Nicklas Lif.

7. "Be your friend"

Artist: Vigiland, Alexander Tidebrink

Upphovspersoner: Noel Simonen, David Landolf, Alexander Tidebrink Stomberg, Claes Remmered Persson, Otto Petersson.

8. "Everyday"

Artist: Mendez

Upphovspersoner: Palle Hammarlund, Leopoldo Mendez Alcayaga, Jimmy Jansson.

9. "More than you know"

Artist: Axwell Ingrosso

Upphovspersoner: Axel Hedfors, Sebastian Ingrosso, Salem Al Fakir, Vincent Pontare, Richard Zastenker.

10. "Shuffla"

Artist: Samir & Viktor

Upphovspersoner: Denniz Jamm, Andreas Johansson, Konstantinos Vlastaras, Samir Badran, Viktor Andersson Frisk.