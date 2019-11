Fischer: ”Vi håller på att ta över världen”

Nilla Fischer väckte stor debatt och uppmärksamhet med sitt brandtal om orättvisorna inom dam- och herrfotbollen på Fotbollsgalan förra året. I år ser hon att steg i rätt riktning tagits – men att det fortfarande finns saker att göra. – Det ska inte vara PR-kampanjer, eller något tillfälligt. Det ska in i strukturen, säger landslagsstjärnan.

– Helt ärligt; ”We have no more fucks to give”, avslutade Nilla Fischer sitt uppmärksammade tal när hon tilldelades Diamantbollen på Fotbollsgalan förra året.

Under kvällens gala är hon iklädd ett halsband med bokstäverna ”NMFTG”, vilket står för ”no more fucks to give”.

Fischer menar att kampen för jämlikhet inom fotbollen fortfarande pågår.

– Det är klart att vi har tagit stora steg det senaste året. Det har varit ett fantastiskt fotbollsår för oss, inte bara i Sverige utan i världen, säger hon och fotsätter:

– Sedan finns det extremt mycket kvar att jobba med. Men att 80 000 på Wembley såg en träningslandskamp: Jag menar, vi håller på att ta över världen och det ska vi fortsätta göra.

TT: Vad är det största som har hänt och vad är det största som fortfarande ligger långt efter?

– Det största är väl att vi gått över miljardgränsen på VM i antal tittare. Det är ett extremt stort steg. Det som fortfarande ska in ska in på strukturnivå, det ska inte vara PR-kampanjer eller något tillfälligt. Att jobba på samma sätt i dam- och herrfotboll ska in i strukturen.

Gällande hennes egen chans att tilldelas Diamantbollen även i år säger Fischer:

– Jag är extremt nöjd med min säsong, men utifrån försnacket tror jag på någon av de andra kandidaterna.