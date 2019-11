Asllani hoppas på Kerr: ”En världsspelare”

CD Tacón är inte nära att utmana de bästa lagen just nu, erkänner Kosovare Asllani. Därför vore australiska anfallsstjärnan Sam Kerr, som i dagarna ska berätta vilken europeisk klubb hon flyttar till, en drömvärvning. – Det är en världsspelare, säger Asllani.

26-åriga Sam Kerr ses allmänt som en av världens bästa målskyttar och har de senaste säsongerna, beroende på tid på året, hoppat mellan Perth Glory i den australiska ligan och Chicago Red Stars i den nordamerikanska.

Men nu är hon redo för sitt första Europaäventyr.

Kerr är just nu på landslagsuppdrag med Australien och sade häromdagen att hon kommer att avslöja sin nya klubbadress under den här veckan. Engelska ligaledaren Chelsea, med Magdalena Eriksson och Jonna Andersson i laget, är tillsammans med franska storlaget Lyon de hetaste alternativen, men även en klubb som spanska CD Tacón har nämnts.

Och Tacóns svenska anfallare Kosovare Asllani skulle med glädje ta emot Kerr som ny lagkompis.

– Det är klart att vi välkomnar alla fantastiska spelare. Det är en världsspelare, så det är klart att det hade varit väldigt kul att få in en sådan spelare. Jag har inte sett supermycket av henne om jag ska vara ärlig. Men hon är en verklig målskytt och sådana vill man ha i sitt lag, säger Kosovare Asllani.

Asllani kom till Tacón i somras, och försöker anpassa sig till en tuffare tillvaro än vad hon är van vid. Det storsatsande laget ägs av Real Madrid – namnbytet sker först inför nästa säsong – men spelmässigt har nykomlingen haft det tufft i inledningen av säsongen. På åtta matcher har det blivit fem poäng och Tacón ligger näst sist i högstaligan.

– Om man kommer från ett vinnande lag, och alltid har utmanat om titlar, så är det klart att det är frustrerande. Samtidigt visste jag vilken utmaning jag tog mig an. Det kommer att ta tid och det är klart att man kommer att gå igenom alla de här känslorna, som frustration, men jag är samtidigt en person som pushar för att laget ska ta sig framåt hela tiden. Det handlar mycket om att ha tålamod. Vi är ganska långt ifrån att ha ett lag som utmanar. Men vi är på väg, säger Asllani.

Hon skrattar till när hon får frågan om vad laget saknar i dagsläget.

– Ja, var ska man börja? Det är ett ungt lag som precis har tagit sig upp, så man måste få in ännu mer rutin och fortsätta sätta sin prägel på hur laget ska ta sig an framtiden. Men just nu är allting väldigt nytt så det är inte så konstigt. Man får tänka på att det är ett unikt lag, som byggs från grunden. Och jag vill vara en av hörnstenarna.