Dansk polis: Kontrollerna kan komma att ändras efterhand

Prick klockan tio på tisdagen började dansk polis att stoppa alla fordon som kör över Bron från Sverige till Danmark. Vi var på plats när danska gränskontrollen hade premiär.

Det börjar redan på Pepparholmen. Hastigheten sänks från 110 till 50 en bit före tunneln. Samtidigt får vi reda på att vänster körfält inte får användas, all trafik ska gå i det högra.

När vi kommer ut ur tunneln sänks hastigheten ytterligare med hjälp av två fasta hinder och en dansk mc-polis vinkar in oss på en kontrollplats strax före avfarten till Kastrups flygplats. Här vinkas vi in i en av fyra köer där poliser kollar körkortet och tittar in i bilen.

Vissa bilar vinkas vidare till nästa tält där fordon kontrolleras extra noga, men de flesta släpps direkt ut på motorvägen igen. Allt är över på någon minut. Total försening i icke-rusningstid: två-tre minuter.