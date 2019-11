När nu både Uffe Törnkvist ( 5/11 ) och Björn Tuvesson Alm ( 8/11 ) öppet har klargjort sina skäl till att lämna Socialdemokraterna på Min mening, känner jag att jag måste klargöra varför jag valde att lämna Vänsterpartiet efter fyrtio års engagemang.

Jag var medlem i Vänsterpartiet och tidigare i Vänsterpartiet Kommunisterna under olika perioder från och med 1976 till 2016, det vill säga under en 40-årsperiod. Under dessa år hade jag en hel del olika förtroendeuppdrag i nämnder och styrelser på kommunal nivå och på distriktsnivå. När jag så 2016 valde att lämna partiet efter mycket vånda och många sömnlösa nätter var mitt beslut väl underbyggt och helt oundvikligt.

Skälen var flera och de var av djup ideologisk övertygelse eftersom politiken hade varit en stor del av mitt liv under alla dessa år. Det främsta skälet var partiets brist på vilja att driva en politik mot den islamistiska fundamentalismen, och det hedersrelaterade våldet samt den terrorism som är knuten till dessa grupperingar. I stället präglades partiets politik av en beröringsskräck med dessa frågor på grund av att en kritik mot fundamentalismen skulle skvalpa över på världens övriga muslimer.

Denna beröringsskräck yttrade sig så att de medlemmar som vågade lyfta frågan om hedersrelaterat våld och islamistisk terrorism mobbades ut internt, och ofta benämns som islamofober. Detta förhållningssätt har varit allra tydligast i partiets sätt att förhålla sig till riksdagsledamoten Amineh Kakabaveh, som blev utfrusen av riksdagsgruppen under flera år, och till slut skulle uteslutas trots att hon hade fått otroligt många personkryss i det senaste riksdagsvalet. Alla partier har interna motsättningar men att denna personmobbing förekommer i ett parti som har högst svansföring av alla när det gäller begrepp som feminism, solidaritet och kamratskap, är tragikomiskt.

Vad har då denna tystnad kring hedersvåld och islamistisk fundamentalism och terrorism i Vänsterpartiet lett fram till? Jo, man har verkligen skjutit sig själva i foten. Man har bidragit till att göda ett ständigt växande Sverigedemokratiskt parti, som i praktiken endast har dessa frågor på agendan. Ett parti vars värderingar jag inte delar på en enda punkt, men som taktiskt sett har lyckats med att utnyttja övriga partiers flathet. Än idag är Vänsterpartiet tysta när det gäller hur vi ska behandla IS-återvändarna och det hedersrelaterade våld som förekommer mot kvinnor inom islamistiska grupper i vårt land.

Ett annat tungt vägande skäl till mitt avhopp från Vänsterpartiet var relationen med de kommunistiska partierna. Jonas Sjöstedt påstår ofta att partiet har gjort upp med kommunismen. Trots detta har partiföreningarna i Umeå och Helsingborg under några år samarbetat med de lokala kommunistiska partierna i samband med 1 maj-manifestationer. Kommunismen är än i dag en odemokratisk revolutionär ideologi som ska bekämpas, så än en gång visar Vänsterpartiet total brist på trovärdighet.

Mats Fuchs