Röglemålvakten om framgången: ”Det är en ära”

Två matcher med Tjeckien, en hållen nolla och 98,15 i räddningsprocent. Röglemålvakten Roman Will har konserverat sin storform under landslagsuppehållet.

Roman Will. Bild: NICLAS JÖNSSON

Christoffer Rifalk och Roman Will har storspelat för Rögle under hösten. Det blev ingen Tre Kronor-debut för den förstnämnde, men under landslagsbreaket fick Roman Will stå två matcher för Tjeckien.