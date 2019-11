Brynäs vann målkalas

Brynäs har haft stora problem med målskyttet under hösten. Men en spelare har otippat klivit fram flera gånger om och under lördagen visade Daniel Mannberg vägen igen. – Jag bara kör, hockey är extremt kul just nu, säger Brynäsforwarden efter 6–4 hemma mot Skellefteå.