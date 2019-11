Kullamannen minskar antalet löpare

År efter år har löpareventet Kullamannen vuxit. Men nu är det broms som gäller. Sedan länsstyrelsen bara gav dispens för 2 250 löpare funderar arrangören på att minska ytterligare på antalet startande.

När länsstyrelsen kort före årets upplaga av Kullamannen kom med sitt dispensbeslut fick arrangörerna inte tillstånd att genomföra två av de tänkte klasserna på Kullaberg. Den 88 kilometer långa Crazy 88 fick ställas in och dogtrailen fick flytta till Kronoskogen i Ängelholm. Man köpte även tillbaka 200 platser.

Länsstyrelsen var tydlig med att man inte ville att fler löpare än 2018 skulle delta i loppet.

För en och en halv vecka sen genomfördes årets upplaga av Kullamannen. Och även om anmälningarna inför nästa år är öppen finns det i nuläget bara platser kvar på ultraloppet och ultrasprinten.

– Vi har släppt ungefär hälften av platserna. Den svarta banan är i princip full och Dödens zon är full till 70 procent, säger Per Sjögren, en av arrangörerna.

Inför årets Kullaman uppstod debatt kring överanmälningar i de olika klasserna. Något som Per Sjögren säger alltid sker.

– Det blev liv om detta, men vi tar alltid in fler. För nionde året i rad var vi färre startande än vad vi hade tillstånd för. 2 050 personer kom till start.

Det har även uppstått debatt kring vilket slitage som uppstår på berget. I år försvårades det bland annat av ett skyfall under lördagen.

–I vissa partier har det blivit spår. Men vi blev anvisade att springa på nya stigar. Vi har åtgärdat en del och på andra ställen krävs det lite dränering.

Kullabergs platschef Daniel Åberg bekräftar den bilden.

– Vi jobbar tillsammans med Kullamannen med detta. Vissa saker är enkla. Det handlar om att räfsa till lite jord. Men annat är mer komplicerat och där krävs det att man bygger upp det. Men det är inte bara på grund av Kullamannen. Vi har slitage oavsett loppen, säger han.

Just för att undvika slitage vill Kullamannen dra om bansträckningarna.

Nästa år fyller loppet tio år. Men då kommer det inte att bli något deltagarrekord. Tvärtom öppnar Per Sjögren upp för att minska loppets omfång.

– Vi tar höjd för att minska antalet löpare. Vi backar frivilligt och kanske blir det start för Dödens zon på Råbocka. Vi har redan bestämt att ha starten för Dubbeldöden på Råbocka.

I nuläget har runt 1 400 personer anmält sig till 2020. Hur det blir med den nya klassen dogtrail är högst oklart. Tidigare har Per Sjögren haft planer på att genomföra hundloppet i slutet av september på Kullaberg.

– Men det är oklart. Dogtrailen är känslig och vi verkar inte få tillstånd för den klassen på Kullaberg.

Dispensansökan inför årets lopp kom in sent till länsstyrelsen – först i juli. Det ska det bli ändring på. Redan inom kort finns planer på att lämna in den inför nästa år.