DJ:n Fredrik Stanley har house som grundpelare

Den här veckan står DJ:n Fredrik Stanley bakom mixerbordet. Han trivs bäst med tidiga morgnar och ser sina framträdanden som en berg- och dalbana.

Vem är du?

– Mitt namn är Fredrik Stanley, jag är 21 år gammal och född och uppvuxen i Helsingborg i ett hus fullt av gitarrer och högtalare, där musiken alltid varit i centrum. Idag jobbar jag som DJ på Skånes bästa klubbar och med fullbokade månader och ett liv fyllt av sena nätter och tidiga morgnar mår jag som bäst.

Vad spelar du?

– Om du frågar mig så spelar jag allt som ska spelas på en nattklubb 2019, men jag gillar att ha house som en grund. Jag gillar att se mina framträdanden som en berg- och dalbana. Publiken vet aldrig vad som kommer hända, men jag har alltid en plan.

Har du något speciellt minne från din DJ-karriär att dela med dig av?

– Det bästa minnet jag har är ifrån Magaluf, efter att jag en natt har stått och rent ut sagt vänt upp och ner på klubben. Bakom mig har jag under hela kvällen lagt märke till en annan DJ som har stått och iakttagit mig. Efteråt kom han fram och knackade mig på hatten och sa ”Jag har spelat i 15 år och i kväll visade du mig vad DJ:andet faktiskt handlar om, tack”.

Vad är du aktuell med?

– Just nu spelar jag överallt i Skåne men jag har planer på att röra mig uppåt i landet inom snar framtid. Jag har även suttit en del i studion och det kommer dyka upp lite roliga projekt framöver, delvis soloprojekt men även låtar som släpps ihop med min vän och kollega Eric Ryer.

Vilken är din favoritlåt?

– Just nu kan jag inte få nog av Nobody Else med Axwell.