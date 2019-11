Slut på snövarningar – nu väntas blask

Helgens snövarningar följs av mildare väder – och risk för snöslask – när nästa vecka tar vid. – Av den snö som kommit och lagt sig kan det börja smälta på sina håll, säger Linus Karlsson vid SMHI.

Kraftigt snöfall i mellersta Sverige har fått SMHI att vädervarna under helgen. På söndagsmorgonen och under förmiddagen ligger klass 1-varningen kvar för Västernorrlands län. Där har det under natten fallit snö på preliminärt upp mot åtta centimeter, vilket motsvarar ungefär åtta millimeter smält nederbörd.