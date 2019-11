Hon gör huvudrollen i Max Martin-musikal

Fakta

"& Juliet" är en nyskriven musikal av David West Read som tar sin början i slutscenen av William Shakespeares pjäs "Romeo och Julia". Sedan flyr Juliet till Paris och får ett helt annat liv, med hjälp av Shakespeares fru Anne Hathaway, som övertalar sin man att låta henne skriva fortsättningen på historien.

Luke Sheppard står för regi, Jennifer Weber för koreografi och Soutra Gilmore är scenograf. Musiken består av ett trettiotal låtar ur Max Martins låtkatalog, bland andra "Baby one more time", "Love me like you do", "Roar" och "I can't feel my face". Musiken släpps som album i samband med premiären den 20 november.