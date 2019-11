Spionläcka visar Irans inflytande i Irak

På 700 sidor av hemligstämplade underrättelsedokument beskrivs mutor, möten i mörka gränder och hemliga agenter. Läckan visar hur Iran sedan Saddam Husseins fall 2003 verkat för att stärka sin makt i grannlandet Irak, rapporterar The New York Times och nyhetssajten The Intercept.