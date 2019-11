Ted Brithén och de andra Röglespelarna deppar efter 4–3-förlusten hemma mot Färjestad. Bild: PETTER ARVIDSON

Senast vi såg Ted Brithén på Catena arena-isen lämnade han den framåtlutad med sin sönderskjutna käke begravd i en blodig handduk. Drygt nio veckor senare gjorde han comeback i heltäckande visir – och det hördes när hemmalaget åkte in under introt. Vrålet när Ted Brithén kom in sist av alla var högt, men bara en viskning jämfört med lineupen. Där lyfte taket volymmässigt på ett sätt som fick mina tankar att vandra ända bak till Kenny Jönssons hemkomst från NHL i januari 2005.