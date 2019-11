Ängelholms församling bjuder in till en mässa om kärlek – ”Love Me Tender” – i ett försök att essäiskt närma sig kärlekens väsen.

Mässan har växt fram i dialog med Elvis Presleys musik, och sätts upp på söndag den 24 november klockan 18 i S:t Mikael.

Under mässan spelar och sjunger Frida Reuter, kyrkomusiker, och Fredrik Höggren, kyrkoherde (som också skrivit mässan), både mer och mindre känt material av Elvis Presley. Låtar som ”Suspicious Minds”, ”Always on My Mind”, ”Amazing Grace”, ”In the Garden” och ”Love Me Tender” framförs.