Trump: Giuliani bra på att bekämpa brott

USA:s president Donald Trump försvarar det faktum att hans personlige advokat Rudy Giuliani blandades in i landets diplomati med Ukraina. Giuliani är ju bra på att bekämpa brott, säger Trump.

Giulianis kontakter med Ukrainas regering lyfts fram i kongressutredningen som pågår för att fastställa om presidenten kan och bör ställas inför riksrätt.

Vittnen i de senaste dagarnas offentliga förhör har påtalat det problematiska i att en privatperson som Giuliani gavs inflytande över USA:s utrikespolitik. Han uppges ha drivit en parallell linje bredvid landets officiella och tryckt på för de ”tjänster” som president Trump bad Ukrainas dito Volodymyr Zelenskyj om i telefonsamtal i juli som är grunden till riksrättsutredningen.

Dessa tjänster handlade om att Ukraina skulle starta utredningar, dels med koppling till Trumps politiska motståndare Joe Biden och dels av obelagda påståenden om att Ukraina, inte Ryssland, försökte påverka det amerikanska presidentvalet 2016. Tanken var att Ukrainas president offentligt skulle tillkännage dessa utredningar.

– Han var den bästa borgmästaren i New Yorks historia och han var den bästa brottsbekämparen under säkert de senaste 50 åren, säger Donald Trump i en intervju med det konservativt inriktade programmet ”Fox and Friends”, där han regelbundet medverkar via telefon.

Han beskriver Giuliani som en god vän.

– När du har med ett korrupt land att göra. . . När Rudy Giuliani åker dit och du får höra att det är ett korrupt land, då betyder det mycket.

Rudy Giuliani var New Yorks borgmästare mellan 1994 och 2001.

Den senaste veckans förhör kan ge det demokratledda representanthuset underlag för att gå fram med formella riksrättsanklagelser mot Trump. I representanthuset räcker en vanlig majoritet, men saken går sedan vidare till en prövning i senaten där det krävs två tredjedelars majoritet för att döma presidenten.

Där har Republikanerna 53 av kammarens 100 mandat och i dagsläget tycks stödet för ett riksrättsåtal vara lågt bland partiets ledamöter.

– Jag vill ha en prövning (i senaten), säger Donald Trump själv, i ”Fox and Friends”.