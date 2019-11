Fulllsatt i ångtåget från Ängelholm

Röken spred sig över perrongen på Ängelholms station i helgen. Över 1500 personer åkte med årets ångtågsturer.

Tuff, tuff, tuff, tuff. Det gamla ångloket rullar in på Ängelholmsstation. Bakom spakarna sitter lokförare Claes Hansson. Till vardags kör han Pågatåg. Men ett par gånger om året får han chansen att köra ånglok.

– Jag har kört Pågatåg sedan 1984. Och flera olika typer av tåg. Så detta är något jag lärt mig på vägen, eftersom jag har ett intresse, säger han.

Det är fjärde året i rad som Järnvägens museum i Ängelholm anordnar turer med ånglok. Under lördagen gick resorna till och från Malmö och under söndagen avgick tre rundturer från Ängelholm som passerade Kattarp och Åstorp. I en av vagnarna sitter familjen från Ausås. Mamma Emelie, pappa Tor samt barnen Emil och Therese. De har börjat få in vanan att åka ångtåg.

– Vi har åkt flera år i rad. Det är mysigt och så kommer man ut och ser byarna här omkring. Till exempel Spannarp där Tor är uppväxt, säger Emelie Lindén.

Vagnarna är inlånade från järnvägsmuseet i Gävle och turnerar runt i landet.

– Nästa vecka ska vi till Östersund. Men då blir det el-lok, säger Linus Hall, som arbetar på museet i Gävle.

Han är iklädd en uniform som är uppsydd efter en SJ-modell från 1953. På bröstet sitter pråliga gradbeteckningar.

– De visar att jag är tågmästare och de visade också lönegraden. Det här är den högsta, det var det viktigt att visa, säger Linus Hall.

Många av dem som åkte med var barnfamiljer. Andra hade bara stannat till för att kolla loket.

Intresset för att åka med ångtåg är stort. Totalt hade närmare drygt 1500 biljetter sålts redan före helgen.

– Det är fjärde året vi har det här upplägget på turerna med ångtåg. Men vi har kört ångtåg sedan 2008 och kan konstatera att det blir allt populärare att vara med på de här resorna, säger Ursula Lindgren på Järnvägens museum.