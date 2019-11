Här är gänget man gärna får stompa takten till

För snart 15 år sedan såg Hallavara Stompers dagens ljus. En gång i veckan träffas gänget för att repetera och umgås.

En handske fungerar om man glömt att ta med sordin till trumpeten. KG Lidén och Lars Martinsson är två av medlemmarna i Hallavara Stompers. Bild: Michael Lundblad

Hemma hos Sam Nordin i Förslöv hörs glada toner. Det handlar om just gladjazz som även brukar beskrivas som tradjazz, det vill säga traditionell jazz. Musik med rötterna i New Orleans och som utvecklades under tidigt 1900-tal.