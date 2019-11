Snyggt avslut för Svanstedts stjärnhäst

Åke Svanstedts stjärnhäst Six Pack tog ett snyggt farväl på The Meadowlands i New Jersey, USA. Fyraåringen vann TVG-finalen i sista starten och nästa år börjar en ny karriär som avelshingst.

Svanstedt var väldigt glad och höjde högerarmen i segergest när han passerade mållinjen som segrare på 1.08,4, natten mot söndagen svensk tid.