HD:s och Sydsvenskans kulturskribent Patrik Svensson får Augustpriset för sin debutbok ”Ålevangeliet”· Här kan du lyssna på ett samtal mellan honom och kulturchef Ida Ölmedal.

Augustpriset för årets fackbok går till Patrik Svensson, för hans debut ”Ålevangeliet. Berättelsen om världens mest gåtfulla fisk”. Boken handlar om ett mystiskt djur som nu kan vara på väg att dö ut. Under samtalet slår Patrik Svensson ett slag för att se på naturen med förundran.

– När barnet ser och förundras över naturen, sätts också fröet till kunskap och empati, säger han.

Det handlar också om att riva ner barriären mellan naturvetenskap och humaniora.

– Det tror jag är viktigt när så mycket är hotat, att väcka liv i den där förundran.

Samtalet, som spelades in under bokens dag på Malmö opera i helgen, handlar också om fiske och far- och sonrelationen, om vetenskapshistoria och Freuds jakt på en åltestikel och om det vackra i att vi aldrig kommer att få veta riktigt allt – vare sig om ålen, eller om oss själva.