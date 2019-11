Hot och ohälsa – nu granskas e-handeln

Inför Black Friday växer antalet paket och med dem påfrestningen för anställda inom e-handeln. Risk för fysiska påfrestningar, men även våldsamma situationer, granskas nu av Arbetsmiljöverket.

Under hösten har myndigheten sjösatt sitt arbete som sträcker sig under två års tid och ska sätta hela hanteringskedjan gällande e-handeln under lupp.