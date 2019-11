Julmusik, men också musikal och Abba-låtar. bjuds publiken på lördag 30 november.

Billesholms musikkåren och drillflickornas ger en höst- och julkonsert i Billesholms folkets park.

Det blir ett varierat program med bland annat marscher, musik från West side story, Abba-medley, ett trombonsolo i låten The shadow of your smile och traditionell julmusik som ”Sleigh ride” och Tomtarnas vaktparad.

Konserten ges inomhus i folkparken och börjar klockan 14. Det är fri entré. Det finns möjlighet att fika och löpa lotter.