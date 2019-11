Skrällgänget upp i tabelltopp

SHL-skrällen Örebro gick återigen upp i serieledning. Fyra raka mål på bortaplan i toppmötet mot HV71 vände 0–1 till 4–1-seger. Sakari Salminen sköt två av målen.

– Hockeylivet är roligt just nu, sade Örebroforwarden Ludvig Rensfeldt till C More.