Shoppinghelg, skyltsöndag och första advent kan få pulsen att rusa även hos den bästa. Njut av helgens festligheter eller passa på att fånga lugnet medan tid ännu finns.

Håll fredag i Helsingborg city

Splittrad gällande Black Friday? I Helsingborg går verksamheterna i stadskärnan ihop i en gemensam satsning – Local is the new black. De som ändå ska äta och shoppa loss denna dag kan välja att stödja de lokala handlarna som dukar upp med jippon och överraskningar.

Fredag klockan 10–sent, Helsingborg.

Tura med Jay Smith

I väntan på kommande turné gör artisten en rad akustiska spelningar. En av dem till havs i musikserien ”Rock på Sundet” ombord på Tycho Brahe. Hör Jay Smith bjuda på de låtar som ligger honom närmast hjärtat.

Fredag klockan 17.30, Tycho Brahe, ForSea, Helsingborg.

Kom i julstämning

Julshowen ”Stjärnklart” har de senaste 33 åren varit en av landets stora turnésuccér. I år uruppförs showen på Helsingborg arena, med artister som Sanne ”Superstar” Salomonsen, Mendez, Jessica Andersson, Robin Bengtsson och Anna Bergendahl. Tillsammans välkomnar de julen med sång och värme.

Fredag och lördag klockan 20.30, Helsingborg arena.

Lyssna till Jonas Hassen Khemiri

Sedan den omtalade romandebuten ”Ett öga rött” för 16 år sedan har Jonas Hassen Khemiri utvecklats till att bli en av Sveriges mest hyllade och lästa unga författare. Dessutom skriver han också teater. Hör honom samtala med Mikael Olsson Al Safandi inför publik.

Lördag klockan 14, Konsertsalen, Dunkers kulturhus, Helsingborg.

Se dokumentärfotoutställning

Samlingsutställningen ”Tiden lider ” visar fem fotografers dokumentärbilder på temat livet här och nu. Erosion, missbruk, neonatalvård och Kuba sett genom linsen av Jón Bjarni Hjartarson, Anna Bank, Sarah Perfekt, Thomas Larsen och Kristoffer Granath.

Lördag klockan 15 till sent och söndag 15.30–18.00, Bruksgatan 31, Helsingborg.

Sjung med årets julvärd

Skådespelaren Marianne Mörck värmer upp inför den stora dopparedagen. I helgen tar hon ton på två håll i nordvästra Skåne, tillsammans med multimusikern Lennart Palm. Först med ”Visst kan vi sjunga”-kören som firar 20 år med julkonsert, därefter i Pingstkyrkan.

Lördag klockan 16, Jarl Kulle scenen i Ängelholm.

Söndag klockan 16, Pingstkyrkan, Helsingborg.

Festa extra säkert

Nattklubben Sirocco och eventbolaget Bli Sedd drar i gång ”XOXO” – en satsning för att skapa en tryggare klubbmiljö. Kvällen inleds med förfest för alla kvinnliga besökare. Därefter öppnar stället upp för party natten lång. Förutom ordinarie vaktstyrka finns flera anonyma trygghetsvärdar på plats och förstärker säkerheten.

Fredag klockan 23.00–23.59 (förfest), 00–04 öppet för alla, Sirocco, Södra kyrkogatan 7, Helsingborg.

Fira amerikansk jul

Trion bakom årets ”Christmas under the mistletoe” är traditionen trogen. Dinnershow med amerikanska julklassiker – både i musikväg och på buffébordet. Sanja Streuli, Josefin ”Smulan” Liljegren och Nina Åkerlund underhåller med alltifrån jazz till country och däremellan fullt ös. Framförs även den 30 november, 6, 7, 13 och 14 december.

Fredag klockan 18.30–22.30, Strövelstorps bygdegård, Södra Strövelstorpsvägen 137, Hasslarp.

Se lokala stjärnband

Örkelljungabandet Skånska Mord och Ängelholmsbandet Rag-And-Bone med frontmannen Mats Nilsson gör en gemensam spelning. Båda banden har nytt material i bagaget, från höstens musiksläpp. Efter konserten blir det efterfest på restaurang Stationen i Örkelljunga fram till midnatt.

Lördag klockan 18, Forum, Örkelljunga.

Hör svensk duo tolka Dylan

Mikael Wiehe har varit förband åt Bob Dylan fler än en gång och kallar sig själv för ”Dylans officielle svenske översättare”. Tillsammans med Ebba Forsberg tolkar han nu den store berättarens låtar, på svenska. Helsingborg är ett av stoppen under vinterns Nordenturné.

Söndag klockan 19.30, Helsingborgs konserthus.

Lyssna till Bobo Stenson trio

Bobo Stenson är en av Jazzsveriges mest kända internationella musiker. I sällskap av sin trio, där basisten Anders Jormin och Trumisen Jon Fält ingår sedan många år, avrundar pianisten konsertsäsongen för Jazz i Helsingborg. Bland annat framförs musik från fjolårets prisade album ” Contra La Indecisión ”.

Söndag klockan 17, Dunkers kulturhus, Helsingborg.

Garva med Betnér och Stanley

Efter några år i det dolda gjorde Magnus Betnér comeback med ”Work in progress”. Nu gör komikern en ny vända utifrån samma grepp: att jobba fram material till nästa föreställning, på scen inför publik. Förutom att tänja på gränser och pressa stand up-formen till det yttersta gör han även plats för en lokal gäst, kollegan Carl Stanley.

Tisdag klockan 18.30, The Tivoli, Helsingborg.