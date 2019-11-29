Topplistorna: Miss Li kvar i topp

Album:
1. (Ny) Ant Wan: ”Kaptitel 21”
2. (1) Dree Low: ”Flawless”
3. (Ny) Bo Kaspers orkester: ”23:55”
4. (2) Molly Sandén: ”Det bästa kanske inte hänt än”
5. (3) Veronica Maggio: ”Fiender är tråkigt”
6. (Ny) Leonard Cohen: ”Thanks for the dance”
7. (4) Lars Winnerbäck: ”Eldtuppen”
8. (6) Billie Eilish: ”When we all fall asleep, where do we go”
9. (Ny) Coldplay: ”Everyday life”
10. (5) Post Malone: ”Hollywood's bleeding”
11. (8) Lewis Capaldi: ”Divinely uninspired to a hellish extent”
12. (7) Einár: ”Nummer 1”
13. (Ny) Eleine: ”All shall burn”
14. (9) Einár: ”Första klass”
15. (10) Hov1: ”Vindar på Mars”
16. (Åt) Michael Bublé: ”Christmas”
17. (11) Avicii: ”Tim”
18. (40) Mariah Carey: ”Merry Christmas”
19. (14) Molly Sandén: ”Större”
20. (15) Aden x Asme: ”12 till 12”
Singlar:
1. (1) Miss Li: ”Lev nu dö sen”
2. (2) Tones and I: ”Dance monkey”
3.(7) Macky & Einár: ”Tesla”
4. (4) Dree Low: ”Pippi”
5. (3) Billie Eilish: ”Everything wanted”
6. (26) Robbz & Brookz; ”Triangeldram”
7. (Ny) Ant Wan; Va mig
8. (6) Cuz, Greekazo & Yei Gonzalez: ”Försent”
9. (10) Arizona Zervas: ”Roxanne”
10. (9) Lewis Capaldi: ”Someone you loved”
11. (Ny) Z.E: ”Branschen”
12. (5) Miriam Bryant featuring Cherrie, Molly Sandén & Stor: ”Mi amor (blåmärkshårt)”
13. (8) Einár: ”Drip 2 hard”
14.(11) Maroon 5: ”Memories”
15. (17) PJ & Dree Low: ”Top class”
16. (47) Mariah Carey: ”All I want for christmas is you”
17. (13) Nea: ”Some say”
18. (14) Dua Lipa: ”Don't start now”
19. (12) Molly Sandén: ”Alla våra smeknamn”
20. (53) Wham!: ”Last christmas”
Källa: GLF