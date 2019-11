Black Week lockade trots klimatprotester

Försäljningen över nätet fortsätter att öka under Black Friday-rean – trots omfattande protester mot överkonsumtionens klimatpåverkan. Köpdagen har allt mer kommit att utvecklas till en köpvecka, konstaterar en expert.

Black Friday är fortsatt Sveriges i särklass största shoppingdag, enligt ny statistik från Klarna. Enligt Klarna görs omkring hälften av e-handelstransaktionerna via dem, och de redovisar nu en försäljningsökning under fredagen mot föregående år med 14 procent. Allra störst förändring sker dock för köpen under måndagen till torsdagen, som ökar med 55 procent.