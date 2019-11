Derbybaksmällan slog till än en gång. Rögle hade ledningen, men tappade den och alla poäng borta mot jumbon Leksand.

Simon Ryfors fick sitt till synes givna ledningsmål bortdömt och var mycket kritisk till det.

SHL

Leksand-Rögle 3–2 (0–1, 1–1, 2–0)

6.56 in i den första perioden tog Rögle ledningen borta mot Leksand. Trodde de flesta. I powerplay spelade Anton Bengtsson in till Simon Ryfors i slottet, och han styrde direkt. Målvakten Axel Brage släppte en retur som Nils Höglander försökte slå in, men missade pucken och träffade Brages benskydd med klubbladet och i stället kunde Simon Ryfors skjuta 0–1.

Domarna bestämde sig för en videobedömning, en lång sådan. Och gjorde washout. I C Mores direktsändning var Simon Ryfors i intervjun i periodpausen helt oförstående och mycket kritisk till att målet blev bortdömt.

– Jag har väl inte samma vinklar som domarna, men det känns som att det är något riktigt skevt med den här ligan faktiskt. Ska inte det där vara mål? Nils [Höglander] stör inte ens. När jag skjuter pucken är hela han utanför. Det är helt fantastiskt konstigt. Jag förstår ingenting.

Kommentatorn tog då upp ett annat mycket omdiskuterat bortdömt mål som drabbade Luleå tidigare.

– Precis. Jag tror att varenda spelare i ligan, varenda tränare i ligan, varenda supporter till varenda lag i den här ligan vill se sådana mål. Jag hade accepterat det om det varit mot oss och tar gärna det med oss. Nä, det är något riktigt konstigt här, sa Simon Ryfors.

Rögle skulle ändå ta ledningen. Med bara nitton sekunder kvar av öppningsperioden såg det till en början ut som att juniorbacken Samuel Johannesson gjort sitt livs första SHL-mål. Men det var en liten styrning av lagkamraten Anton Bengtsson som i stället gjorde sitt andra mål för säsongen.

Matchen nådde inga spelmässiga höjder. Leksands och Daniel Gunnarssons kvittering i powerplay var klass. Han fick iväg ett smart, och hårt skott vid sidan om Röglebacken Éric Gélinas och pucken förbi målvakten Roman Will och rätt upp i bortre krysset. Då hade det gått 7.54 av den andra perioden.

Det tog bara 21 sekunder för Rögle att återta ledningen. Lagets främste målskytt Daniel Zaar fick pucken av Ted Brithén och gjorde processen kort med Leksands målvakt Axel Brage. Pucken satt klistrad vid bortre stolpen.

Jumbon Leksand vände matchen i den tredje perioden. När backen Niklas Hansson orsakade en straff hittade Marek Hrivik en lucka hos Roman Will och kvitterade.

Mindre än minuten senare slarvade Rögle med ett byte och hamnade fel i inräkningen. Det utnyttjade Mattias Ritola med en fin passning till förre Röglespelaren Jonas Ahnelöv.

Det 3–2-målet blev det sista och Rögles problem med att följa upp med en bra insats efter ett derby kvarstår.