Mannen bakom ”Day-O” är död

Den amerikanske sångaren och låtskrivaren Irving Burgie, som bland annat ligger bakom Harry Belafontes låt ”Day-O”, även kallad ”The banana boat song”, har dött, 95 år gammal.

Dödsfallet bekräftas av Irvings son Andrew Burgie, uppger AFP.

Under karriären skrev Irving Burgie låttexter till artister som Belafonte, Chuck Berry, Sam Cooke och Jimmy Buffett, och enligt Songwriters hall of fame har Burgies låtar hjälpt till att sälja över 100 miljoner skivor genom åren.

Burgie, vars mor var från Barbados, har också skrivit texten till ö-nationens nationalsång ”In plenty and In time of need”.