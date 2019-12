Dennis Everberg i full träning: ”Han blir stadigt bättre och bättre”

Rögles stjärnforward Dennis Everberg tränar för fullt igen. De kommande dagarna avgör om han kan göra comeback redan mot Brynäs på torsdag.

Dennis Everberg. Bild: Britt-Mari Olsson

Efter förlusten borta mot Leksand i lördags var Röglelaget tillbaka på is under måndagen i Catena arena. Det mest uppseendeväckande under passet: Dennis Everberg tränade för fullt för första gången sedan hjärnskakningen han ådrog sig i bortamatchen mot Djurgården i slutet av oktober.