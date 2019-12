Polisarrester i Malmö och Helsingborg kan bli tillfälliga häktesplatser

Kriminalvården i Skåne snabbutreder just nu hur ett 20-tal av polisens arrestlokaler i Malmö och Helsingborg kan omvandlas till tillfälliga häktesplatser. De nya platserna ska tas i bruk om Operation Rimfrost leder till att många personer grips och häktas.

– Vi tittar över lokalerna just nu, säger Per Björkgren, regionchef på Kriminalvården.

Häktet i Malmö har plats för 117 personer. Kriminalvården befarar att det redan fulla häktet blir än mer fullt under Operation Rimfrost. Bild: Tom Wall Sedan oktober arbetar en nationell stab inom Kriminalvården för att ta fram en lösning på den höga beläggningen på landets häkten och anstalter.