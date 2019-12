Första mensen blev gymnasietjejernas företagsidé

Brist på kunskap gör att första mensen kan vara skrämmande. Så var det för fyra klasskompisar från Procivitas gymnasium. Tankarna blev till ett företag som säljer mensboxar till tjejer som får sin första mens.

När de gick i ettan på gymnasiet skulle de äldre elevernas presentationer av sina UF-företag inspirera till egna stordåd under andra gymnasieåret. Det kändes pressande och svårt. Lovisa Schölin funderade länge på en idé till eget UF-företag.

– En dag hemma när jag pratade med min mamma om lite allt möjligt, bland annat om att nu var det dags för mens igen. Då tänkte jag: kan man inte hitta på något kring det?

Tre klasskompisar hade funderat på sitt håll och när de började spåna kring sina idéer i skolan föll allt på plats – de skulle bilda ett gemensamt UF-företag som säljer mensboxar och särskilt lansera en box till tjejer som får sin första mens.

– Vi ville dels bilda ett företag som var lite nytt och inte bara går ut på att sälja en vara. Dels hade vi alla fyra erfarenheter av att det var lite skrämmande med första mensen. Man pratade inte så mycket om det. Visst, i biologin om ägglossning och så. Men inte till exempel hur man sätter i en tampong, säger Lisa Ohlsson.

De tycker alla fyra att det fortfarande verkar finnas stora kunskapsluckor bland yngre tjejer och även att mens ännu är ett tabubelagt ämne.

– Typ om man ska köpa bindor och tamponger i en affär så kan det kännas pinsamt när man är liten. Vi vill att det ska normaliseras, säger Nora Hedlund.

Hon tillägger att det borde vara lika självklart för föräldrar att lära sina flickor om mens, som det är att lära barnen cykla till exempel.

– Men mycket, som frågan om man kan bada när man har mens, kanske man får googla istället, säger Lisa Ohlsson.

Tanken med företaget Clean Cycles är att leverera boxar med mensskydd och lite andra produkter. Det ska gå att både prenumerera på månatliga boxar eller köpa bara enstaka.

I en speciell box för de som får första mensen medföljer en tidning som tjejerna själva har skrivit. Den innehåller olika tips till yngre tjejer. Nora Hedlunds mamma som är sjuksköterska har faktagranskat tidningen.

– Vi vill också att man ska tänka på miljön, så vi har bara ekologiska mensskydd som är Svanen-märkta och inte klorblekta, säger Amanda Strömberg.

I undervisningen kring UF-företag ingår att företaget också ska läggas ned, vilket därför kommer att ske med Clean Cycles.

– Just boxarna "My first time" för de som ska få sin första mens hade nog kunnat leva vidare om man haft kontakt med fysiska butiker, säger Lovisa Schölin.