Hallå säger hejdå – blir ny tidning nästa år

På onsdag kommer det allra sista numret av tidningen Hallå ut.

– Vi har fått väldigt mycket kärlek de här dagarna. Vi har absolut fyllt ett behov för läsarna, säger tidningschefen Jannik Hansen.

De allra sista Hallå-tidningarna för nordvästra Skåne är på väg till tryckeriet.

– Vi säger hej då till läsarna, eller inte riktigt hej då utan hoppas att ni vill följa med oss till Lokaltidningen, säger tidningschefen Jannik Hansen.

Bonnier News, där Hallå, HD och Sydsvenskan ingår, har ju köpt upp Lokaltidningen. Två gratistidningar i samma bo är en för mycket, därför går Hallå upp i Lokaltidningen.

– Som Hallå-läsare kommer man att känna igen inslag som förs över till Lokaltidningen. Våra experter och krönikörer syns troligtvis i Lokaltidningen redan i numret som kommer ut på lördag, säger Jannik Hansen.

Andra grepp från Hallå som plockas in i Lokaltidningen efter hand är porträtten, barnpanelen, heminredning, vin, mat och resor. Målet är att göra en aktuell veckotidning med en läsupplevelse som räcker längre än en vanlig morgontidning. Lokaltidningens nyhetswebb försvinner med sammanslagningen.

En bit in på nya året ska Lokaltidningen relanseras med ny layout.

– Den får lite mjukare former med färre ingångar per sida. Lokaltidningen kan ha 5-8 texter på samma sida i dag, vi har inte haft så mycket i Hallå. Vi kommer ta ner tempot till 1-2 artiklar per sida, säger Jannik Hansen.

Lokaltidningen ska fortsätta komma ut en gång i veckan, på lördagar, med undantag för ett planerat uppehåll en lördag efter julhelgerna.

När tidningarna slås ihop skärs personalstyrkan ner. Förhandlingarna pågår och innebär att cirka 38 tjänster ska bli 26. En övertalighet på redaktionen på 13 personer har presenterats för facket.

Rent fysiskt stängs Lokaltidningens kontor i nordväst i Helsingborg, Ängelholm och Landskrona. Reportrarna som ska bevaka dessa orter kommer att flytta in på HD:s, NST:s och LP:s lokaler. Samma sak händer i södra Skåne, på orter där både Sydsvenskan och Lokaltidningen har lokaler får personalen flytta till Sydsvenskan.

Hallå startades 2015, i samband med att City-tidningarna lades ner.

Vad har Hallå betytt för läsarna?

– Jag hoppas att vi har betytt en del. Vi har fått väldigt mycket kärlek de här dagarna sedan det blev känt att vi ska gå upp i Lokaltidningen. Hallå har gjort något som fyller ett absolut behov för läsarna, nämligen levererat positiva nyheter. Vi har varit ensamma i vårt område om att profilera oss på det sättet.