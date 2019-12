Avicii hyllas av stjärnorna på fullsatt arena

Nu hyllas snart Tim ”Avicii” Bergling av dj-kollegor och musikervänner på Friends arena under en konsert med över 20 influgna artister. De 55 000 biljetterna sålde slut på under en timme.

Hyllningskonserten har det officiella namnet ”Avicii tribute concert for mental health awareness” och stjärnor som David Guetta och Kygo kommer att köra egna dj-set under kvällen. Sent i augusti släppte David Guetta en remix av låten ”Heaven” från Aviciis postuma album ”Tim”. På så sätt hedrade den franske dj:n sin bortgångne kollega och vän.